Verliefd dankzij The Killers: Luk en Liesbeth zijn Mr. en Mrs. Brightside

Voor Luk (54) en Liesbeth (48) is het zondag een bijzondere dag op Pukkelpop. Hun favoriete band The Killers sluit er de Main Stage af. En dat is voor hen een ticketje richting nostalgie: het is dankzij Brandon Flowers en de zijne dat de twee vandaag getrouwd zijn.

Ze hadden elkaar wel al eens gezien. Een kort woord gewisseld. Maar elkaar echt leren kennen gebeurde pas in 2008, op een concert van The Killers op Pukkelpop. Hun liefde voor de band bleek gedeeld. “En dus stonden we daar plots samen te zingen en pintjes te drinken”, vertelt het koppel op de festivalweide, enkele uren voor de band het festival afsluit. “We hebben elkaar nadien nog een paar keer gezien en van het een is het andere gekomen. De vonk is overgeslagen en in 2016 zijn we getrouwd.”

Wanneer The Killers op een Belgisch festival staan, zijn Luk en Liesbeth er dus graag bij. En op Pukkelpop is dat extra bijzonder. “Dat is en blijft de plek waar het voor ons begonnen is, dat is toch speciaal.” Hun lievelingsnummer van de band? “Wat denk je? (lacht) Mister Brightside natuurlijk”, zegt Luk. “Maar ook wel When we were young. Dat is toch ook een stukje nostalgie voor ons.”