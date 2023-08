Het muzikale dieptepunt van Pukkelpop is bereikt: marteling met Lil Tjay in de Dance Hall

Wie herinnert zich nog het optreden van Lil Uzi Vert op Pukkelpop vorig jaar? Hopelijk niet te veel mensen, want het was het dieptepunt van de vorige editie. Uzi heeft eindelijk zijn opvolger te pakken, Lil Tjay deed nog slechter.

Als je denkt dat een pakje friet op de grond laten vallen het ergste is dat je kan meemaken op Pukkelpop, dan heb je het fout. Nog erger is de opwarm-dj. We hadden zo gehoopt ze niet meer te zien deze editie van Pukkelpop, maar dat was buiten Lil Tjay gerekend. Veertien minuten liet hij op zich wachten, terwijl hij zijn goedkope opwarm-dj Juice WRLD en XXXTentacion uit de doden liet opstaan.

Wie kon volhouden tot Lil Tjay kwam opdagen, werd daar niet voor beloond. Meer nog: zij werden nog zwaarder gestraft. Zijn eerste wapenfeit was een joint roken. Vervolgens sloeg hij eindelijk aan het rappen, of ja: dat dachten we toch. Zijn stem kwam amper boven de luide muziek uit. Tjay deed zelfs geen moeite om te maskeren dat hij playbackte.

© Boumediene Belbachir

Toen de 21-jarige Amerikaan massaal honderden mensen de zaal zag verlaten, besefte hij dat hij iets moest goedmaken. “Wat als ik nu een rap a capella breng?” Hoe goed Zwangere Guy dat eerder vandaag deed, zo slecht was het nu. We konden geen woord verstaan van wat hij binnensmonds brabbelde.

De kermisgeluiden en luchtkanonnen die honderden keren afgingen, waren erg storend. Een marteling. Halverwege het concert had de helft van het publiek de Dance Hall al verlaten en waren de aanwezigen boven 20 jaar nog op één hand te tellen. Toen als afsluiter zijn grootste hit F. N. door de boxen werd geknald, stonden er nog maar enkele honderden gegadigden.