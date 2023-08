In het Nederlandse Etten-Leur mag het geld rollen. En dus kwamen de twee wereldkampioenen van Glasgow zondag naar het Noord-Brabantse dorp afgezakt. Zowel Lotte Kopecky als Mathieu van der Poel showden beiden voor het eerst hun regenboogtrui in de lokale Profwielerronde van Etten-Leur. Vijftienduizend toeschouwers zagen dat het goed was.