71-jarige Piet uit Hasselt op de eerste rij bij Zwangere Guy: “Hij is een moderne dichter”

Het publiek aan de mainstage werd helemaal wild zondagnamiddag toen de rapteksten van de Brusselse hiphop-koning Zwangere Guy door de boxen galmden. Helemaal vooraan, op de eerste rij, stond ook de 71-jarige Piet Carlier uit Hasselt, die zeer lovend is over zijn favoriete rapper: “Hij is een moderne dichter.”

Tijdens de performance van Zwangere Guy op de mainstage van Pukkelpop viel het oog van onze fotograaf op de 71-jarige Piet Carlier, die vanop de allereerste rij zijn favoriete rapartiest toejuichte. “Ik sta graag vooraan als ik naar een concert ga. De sfeer, de muziek, de beleving: alles is beter wanneer je dicht bij het podium staat”, zegt de Hasseltse advocaat.

De 71-jarige Piet uit Hasselt op de eerste rij bij Zwangere Guy. — © Karel Hemerijckx

Maar wat doet een zeventiger op een hiphop-concert? “Ik heb een brede muzieksmaak, en hiphop valt daar ook onder. Zeker de muziek van Zwangere Guy spreekt me aan. Ja, ik ben een fan.” Een trouwe fan zelfs, al sinds het begin van zijn rapcarrière. “Ik koop graag cd’s om muziek te luisteren in de auto. De eerste en de laatste cd van Zwangere Guy liggen in mijn handschoenenkastje.”

Openhartigheid

Wat de Belgische rapper zo steengoed maakt? Voor Piet is het vooral zijn openhartigheid en zijn kwetsbaarheid. Een populaire mening onder de Zwangere Guy-fans. “Ik hou van zijn teksten, zijn oprechtheid, de manier waarop hij taal gebruikt. Hij heeft het over persoonlijke trauma’s, maar ook over maatschappelijke issues. Niet gemakkelijk om zulke thema’s in een sterke tekst te gieten. Zwangere Guy is een moderne dichter.”

Ook over de passage op Pukkelpop van zondagnamiddag doet Piet zijn zegje. Het is de derde keer dat hij Zwangere Guy live aan het werk ziet, maar de performance van de rapper verveelt nooit. “Het optreden was alweer heel goed”, vindt Piet. “Wat er echt bovenuit stak: hij heeft een onuitgebracht nummer volledig a capella gezongen. Je moet het maar kunnen, zo enkel en alleen je stem gebruiken. Dat was zeer sterk.”

“Het eerste deel van het optreden was eerder persoonlijk en emotioneel”, gaat Piet verder. “Hij zong nummers over zijn jeugdtrauma. Tijdens het tweede deel kwam er iets meer actie in de zaak, en kreeg hij ook de mensen links en rechts mee. Hier en daar ontstond er ook een moshpit. Die heb ik overgeslagen, dat is niet meer voor mijn leeftijd.” (lacht) “Al zou hij in zijn jonge jaren zonder twijfel tussen de menigte staan springen hoor. Toch paps?”, voegt zijn dochter - die naast hem tegen de rekken van de Marquee zit - nog toe. Piet knikt instemmend.