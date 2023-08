Onklopbare doelman Koffi houdt het Genkse thuiscomplex overeind

KRC Genk sloeg er voor de zesde keer op rij niet in om een thuismatch te winnen. Na een fletse eerste helft forceerde Racing in een sterk laatste half uur tegen Charleroi (0-0) nochtans genoeg kansen, maar doelman Koffi hield de nul op het bord.

Zoals aangekondigd roteerde thuiscoach Wouter Vrancken, die nog steeds geen beroep kon doen op Heynen én Trésor, ook voluit op zondagnamiddag. Naast McKenzie en Hrosovsky verdween ook rode zondaar Paintsil naar de bank, Sadick, Galarza en Arokodare waren de nieuwkomers.

Koffi redt volley van Munoz

De thuisploeg kon in een rommelige openingsfase niet wegsteken dat ze niet overloopt van vertrouwen. Aan inzet en energie geen gebrek maar aan de bal stonden te veel onzuiverheden en verkeerde keuzes reëel doelgevaar of druk op de Charleroidefensie in de weg. Nochtans deelde een klungelende doelman Koffi al vroeg en onbedoeld een assist uit, Fadera miste echter zijn controle én de kans om alleen op doel af te stormen.

© Dick Demey

Zo moest de beste Genkse kans voor rust wel voortvloeien uit een stilstaande fase. Cuesta verlengde een hoekschop van El Khannouss tot voorbij de tweede paal, waar Koffi met een geweldige reflex de volley van Munoz neutraliseerde.

Erg matige eerste helft

Charleroi hield rustig stand en probeerde op de juiste momenten tegen te prikken. Heymans en Badji, die naast de bal trapte, konden weinig aanrichten met de beste mogelijkheden.

© Dick Demey

Zo werd het een eerste helft om heel snel te vergeten. Eentje, waarin vooral de Genkse offensieve onmacht frappeerde. Diepe spits Arokodare en Fadera raakten amper een bal (goed) en Sor kon zijn snelheid zelden of nooit aanwenden, zodat Galarza en El Khannouss geen aanspeelpunt vonden en het baltempo veel te laag bleef.

Viervoudige wissel

Een dubbele wissel moest bij de start van de tweede helft het tij doen keren. Maar ook met Bonsu Baah en Paintsil voor Sor en Fadera kwam er geen lijn in het Genkse spel. Daarom kwamen op het uur ook nog Oyen en Hrosovsky voor Arokodare en Ouattara.

Het bleek de juiste zet, plots ging het tempo wel met een ruk de hoogte in. Oyen kreeg via lef aan de bal het publiek op zijn hand, Hrosovsky zorgde voor een preciezere en directere opbouw. Bonsu Baah presenteerde Kayembe een prima schietkans tegen zijn ex-ploeg, Koffi had weer een prima parade in petto.

Koffi ‘man van de match’

De bezoekende doelman was zich stilaan tot ‘man van de match’ aan het ontpoppen. Want ook een kwartier voor tijd deed hij ruim 13.000 Genkenaars met de handen naar het hoofd grijpen. El Khannouss had Paintsil alleen voor doel gezet maar de Ghanees zag het ideale goedmakertje voor zijn rode kaart van donderdag via de voet van Koffi in hoekschop verdwijnen.

© Dick Demey

Het slotoffensief was ingezet, de verdiende Genkse winning-goal hing in de hemelsblauwe lucht. Maar ook met een plaatsbal van een fluks ingevallen Oyen wist de dekselse Koffi raad. En die keer dat hij geklopt zou worden, knalde Paintsil na een schitterende actie van Bonsu Baah het afleggertje van dichtbij hoog over.

Zes thuismatchen op rij zonder zege

Zo kon KRC Genk voor de zesde keer op rij(!) geen thuismatch winnen. Daarvoor moest het de oorzaak vooral in een veel te fletse eerste uur zoeken. Het laatste half uur was van een veel beter niveau, maar de 7 op 12 en vooral 2 op 6 voor eigen publiek volstaan niet om van een gelukte competitiestart te spreken.

© Dick Demey

Donderdag volgt al een nieuwe opdracht, weer in de eigen Cegeka Arena. De zevende keer moet de goede worden, tegen het Turkse Adana Demirspor wil KRC Genk de basis leggen voor de kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League.