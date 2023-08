Kanaries komen na uitstekende start 0-2 voor in Gent, maar moeten toch tevreden zijn met een punt

Geen Ryotaro Ito bij de Kanaries. De Japanner sukkelde met een lichte spierblessure, de staf van STVV verkoos om hem te laten rusten. Zo kon Joel Fujita debuteren op het middenveld. Bij Gent één noemenswaardige verandering: Archie Brown kwam in de basis.

De eerste kans van de wedstrijd was voor Fatih Kaya. Hashioka won in minuut twee het kopduel. De bal kwam in de loop van de Truiense spits, de schuiver ging naast. AA Gent reclameerde in de beginfase dan weer voor een handsbal in de zestien van Fujita. STVV antwoordde razendsnel met scoringskans twee. Nardi had de vingertoppen nodig na een trap van Bocat.

Wie anders dan Aboubakary Koita lag voor Sint-Truiden op de loer. Poging één werd nog afgestopt, bij nummer twee was het raak. De dribbelkont van de Kanaries kreeg de bal voor zijn linker, het leer verdween koel tegen de netten: 0-1. Vier kansen in de eerste tien minuten voor de Haspengouwers, de voorsprong was niet gestolen.

Fujita heerst

Koita kreeg zelfs de kans op 0-2 toen Kaya knap het duel won voorin. Koita zette de Gentse defensie in de wind, dit keer ging de plaatsbal maar net naast. Nog bleef Sint-Truiden doorgaan. Fujita heerste op het middenveld met Delorge in zijn rug, Bocat deed de Gentse flank pijn. De kopbal van Hashioka miste nipt kracht en precisie. Een hoekschop volgde. Delorge vlamde de afvallende bal genadeloos tegen de touwen: 0-2, wat een start!

Kreeg Gent dit rechtgetrokken? Tijd was er genoeg, maar de kansen bleven van de STVV-voeten komen. Fujita kreeg tijd om aan te leggen. Zijn minste actie tot dan, de bal ging rakelings naast.

Brullende Vanhaezebrouck

De drankpauze moest hulp bieden voor de Buffalo’s. Vanhaezebrouck brulde. Thorsten Fink haalde netjes zijn schoolbord boven om de puntjes verder op de i te zetten. Fraai beeld.

Gent kon nu wel eindelijk voetballen op de helft van STVV en Orban vuurde ook een keer, wel tegen een stel Truiense benen. De leider putte moed uit de fase. Na een veel te simpel weggegeven hoekschop van Godeau kwam de Gentse aansluitingstreffer er. De thuisploeg toonde zich veel sterker in de lucht, via Kums en Watanabe kon Orban van dichtbij de 1-2 binnen duwen. STVV was duidelijk even van slag, verloor nu de duels en Steuckers trapte blind weg. De rust was welkom.

De tweede helft begon met een snelle corner voor Gent, daarop bleek STVV wederom kwetsbaar. Aan de tweede paal kon Kandouss trappen: over. STVV reageerde na een heerlijke doorsteekpass van Steuckers. Kaya was te traag om voorbij Nardi te punteren.

Het zwakke punt van Sint-Truiden werd op het uur nog een keer helemaal blootgelegd. Weer werden de Limburgers geklopt na een hoekschop. Invaller Torunarigha nam de bal van Kums op de slof. Genadeloos. 2-2.

Fujita zat er fysiek begrijpelijk door bij STVV. De beste Kanarie viel dus al vroeg weg. Grootste probleem was dat Sint-Truiden geen tweede ballen meer won. Het moest teruggrijpen naar countervoetbal, want Gent dicteerde nu de wet. Een echt slotoffensief bleef uit. Wel bleven de Gentse hoekschoppen levensgevaarlijk. Sint-Truiden kon de Buffalo’s toch knap een eerste puntenverlies aansmeren.