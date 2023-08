Barbecue om tickethouders geannuleerd festival 100% Retro te sussen: “Maar we blijven sceptisch”

Laakdal

Met zo’n vijfhonderd waren ze, de tickethouders van het geannuleerde 100% Retrofestival in Bobbejaanland die naar de barbecue van organisator Hugo Foets waren afgezakt op Domein De Vesten in Laakdal. Een barbecue die was bedoeld om “een vertrouwensband op te bouwen” met de gedupeerde en vaak boze muziekliefhebbers. Maar ook degenen die het cadeau in dank aannamen, staken hun scepticisme niet onder stoelen of banken.