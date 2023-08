Genk

Meer dan driehonderd mensen woonden zaterdag in Genk het benefietconcert voor kankerpatiënte Katrijn Huygens (46) bij. Door haar ziekte dreigt het gezin hun huis te verliezen, maar dat doemscenario is voorlopig afgewend. “Het was één groot feest vol liefde en vriendschap”, glundert een oververmoeide, maar zielsgelukkige Katrijn.