Hasselt

Volwassenen die via DNA-onderzoek ontdekt hebben dat ze een donorkind zijn. Toekomstige ouders die veel vragen hebben over donorconceptie. Moeders en vaders die onzeker zijn hoe ze met hun puber kunnen praten over de spermadonor. Voortaan kunnen ze terecht in het eerste Zorg- en Expertisecentrum voor families ná donorconceptie van de Hasseltse psychologe Astrid Indekeu.