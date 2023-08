Liam Everts wint GP van Nederland na thriller

Liam Everts (19) heeft in Arnhem de Grote Prijs van Nederland MX2 op zijn naam geschreven. De Lummenaar (3+2) pakte zijn tweede GP-zege in de MX2 na een regelrechte thriller, die pas in de laatste ronde beslist werd.

Everts schoot in de eerste reeks goed uit het starthek en dook vlak achter Längenfelder in de eerste bocht. De Duitser hield er meteen een stevig tempo op na en reed ronde na ronde verder weg van Everts. De Lummenaar zag halfweg de reeks ook nog teammaat en WK-leider Adamo passeren en bolde als derde over de meet. Jago Geerts - die amper drie weken na een zware sleutelbeenbeuk zijn comeback maakte - nestelde zich op een knappe vierde plaats. Lucas Coenen eindigde zesde na een indrukwekkende inhaalrace, na een val in de eerste ronde.

Coenen wint reeks 2

Everts pakte de kopstart in de tweede reeks, maar kreeg een ontketende Lucas Coenen in zijn wiel. De Overijsenaar wipte in de tweede ronde voorbij Everts, maar lag één ronde later alweer tegen de grond. Everts opnieuw leider, maar niet voor lang. Coenen had na zijn val amper twee rondjes nodig om opnieuw de koppositie op te eisen. En ditmaal definitief.

Everts kreeg op de tweede plek intussen het gezelschap van Geerts. Een duel met een grote inzet. Everts moest zijn tweede plek vasthouden. Deed ie dat niet, dan ging de GP-winst naar Coenen. Geen simpele opdracht, met een steeds beter rijdende Geerts en ook nog gedubbelde rijders die in de weg kwamen rijden. De spanning was te snijden. Zeker toen Geerts in de laatste ronde voorbij Everts wipte. Liam weigerde zich daar bij neer te leggen en knokte nog een laatste keer terug. Met succes. Op een sprong pakte hij Geerts terug. Goed voor zijn tweede GP-zege, na zijn overwinning in Teutschenthal eerder dit jaar.

Lucas Coenen (6+1 eindigde tweede, Simon Längenfelder (1+6) derde. Jago Geerts viel net naast het podium (4+3).

(later meer)

LEES OOK. Jago Geerts maakt 21 dagen na zware sleutelbeenbreuk comeback