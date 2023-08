VIDEO. Geen discussie mogelijk: bal gaat op de stip nadat Everton-doelman Pickford (onbewust) rake linker uitdeelt

Penalty’s en discussies, ze gaan hand in hand in het voetbal. Maar in partij van Aston Villa tegen Everton was er deze keer écht geen discussie mogelijk nadat de bal op de stip ging. Everton-doelman Jordan Pickford raakte Ollie Watkins met zijn linkervuist namelijk vol in het gezicht. Onbewust, dat wel, maar de scheids twijfelde geen seconden om een strafschop te fluiten.