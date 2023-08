Petit Bazar wordt gemist (maar ook weer niet te hard)

Aan randanimatie nochtans geen gebrek. Balkanband Borokov zet Food Wood op zijn kop met hun opzwepende muziek. Een rolstoeltaxi neemt je met een hoofdtelefoon mee over de boulevard. Nog in Food Wood kan je met kersenpitkussentjes door het zwerk gooien of ‘cornholen’. Op de wei loopt dan weer een David Livingstonefiguur rond die bezoekers in camouflage-tenue meeneemt op mensensafari. “Vandaag bekijken we de habitat van de Pukkelpopmens. Er zitten heel speciale diersoorten tussen. We hebben al luie trezen gespot, alfamannetjes en tegen de avond hebben we al een aantal keren een paringsdans gezien”, vertelt Barber Bossuyt van vzw Cirq. Of ze de Petit Bazar mist? “Ik kan er niets over zeggen. Het is de eerste keer dat ik naar Pukkelpop kom, dus kan ik het niet missen.” En zo zijn er nog wel wat.

(Lees verder onder de foto)

© Belbachir Boumediene

Vinger in de poep

Voor wie het de voorbije dagen te hard begaaid heeft, kan dan weer gaan biechten bij priester Patrick langs de promenade. “We zitten op een goed niveau van zonden. Vinger in de poep heb ik al gehoord, bandjes doorgeven, drank binnensmokkelen … Het gebeurt allemaal en ook minder serieuze dingen. Gelukkig ben ik vergevingsgezind.” De rechterhand van God op aarde is tevreden met zijn plek op Pukkelpop. “De randanimatie is nu meer verspreid. Vroeger wist je meteen waar je naartoe moest voor gekheid. Anderzijds kunnen hier bepaalde dingen wel, die dan weer niet in de Petit Bazar kunnen. Daar zaten veel mensen onder een luifel op een bank, terwijl het hier vluchtiger is. Er is meer passage. Voor mij maakt het ook geen verschil qua manier van spelen.” Bij meeste bezoekers is er zin naar nostalgie, maar ook niet meer dan dat. Zoals bij de Hasseltse Hanne Ferson. “De Petit Bazar moet terug op zijn plaats van vorig jaar. Of ik nu de gezelligheid ervan mis? Neen, alles is toch gezellig op Pukkelpop. Ik mis de Petit Bazar wel, maar het is niet dat ik daarvoor de keuze laat afhangen of ik een ticket koop of niet.”