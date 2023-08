Onze vrouw op Pukkelpop: “Snel gaan plassen? Dat kan. Als je een piemel hebt”

Zaterdagavond 23 uur, aan de toiletten rechts van de Boiler. Duwen, drummen en soms noodgedwongen voorkruipen – hier en daar ruziemaken - om binnen de twintig minuten je blaas te kunnen legen. Enkele tientallen meters verderop: een stilleven van een extra urinoir. Snel even gaan plassen tijdens het feesten in de Dance Hall of meekwelen in de Club? Dat kan. Als je een piemel hebt. Bij gebrek aan een externe plasbuis ben je op Pukkelpop doorgaans gedoemd tot lange rijen.

De festivalweide in Kiewit telt vijf grote wc-zones, inclusief urinoirs. Mannen die nodig moeten, kunnen daarnaast ook terecht in vijf extra hoeken met urinoirs. Pipi doen op tien plaatsen dus, vrouwen op vijf. Dat lees je goed.

Waarom? Volgens de organisatie van Pukkelpop zorgen die extra urinoirs ervoor dat mannen daar al snel terecht kunnen, en zo niet nodeloos de gewone toiletten moeten gebruiken. Daar viel tijdens vier dagen Pukkelpop nochtans weinig van te merken: op hier en daar een arme stakker na, zijn er maar weinig mannen die hun tijd verdoen aan files voor Dixihokjes. Er zijn simpelweg te weinig toiletten voor vrouwen - een fenomeen op menig festival - om de boel aangenaam te doen verlopen. Wij schoven ’s avonds gemiddeld 10 minuten aan, sommige vrouwen zelfs 20 minuten op piekmomenten. Ons lief: doorgaans 0 minuten, met uitschieters van 5 minuten, of een extra wandeling van 2 minuten naar een van de extra urinoirs op het terrein.

“Anders plassen mannen alles onder”, wordt meermaals geopperd, wanneer we onder festivalgangers vissen naar verklaringen voor die extra urinoirs. Say what? Hoeveel afkeurende blikken zou een vrouw te verduren krijgen, wanneer ze in het zicht neerhurkt naast een herashek? Iets waar mannen weinig last van hebben. Ook op Pukkelpop volstaan vijf extra plekken om te kunnen plassen niet. Terwijl wij hopeloos naar een wc-zone zoeken waar we geen 20 minuten moeten aanschuiven, klettert de sterke straal van een festivalganger luid tegen een container, in het midden van het festivalterrein.

Nog een veelgehoorde verklaring: “Vrouwen doen nu eenmaal veel langer over hun toiletbezoek”. Hé zeg, wat een tijdrovend gedoe: al dat geprul met maandverband en tampons. Het is zoals het is. Hoe moeilijk kan het zijn om meer vrouwentoiletten te voorzien? Ook veel fijner voor onze liefjes, die telkens trouw postvatten tot we klaar zijn.

Vanavond zullen we nog maar eens pitsen, of minder pilsen. Tot er iets verandert.