Doelpaal, doellijn en onvrijwillig handspel kosten Patro punten tegen Lierse

In een zonovergoten Lisp zat het Patro zondagnamiddag allesbehalve mee. De eerste helft hadden de Maaslanders overwicht, maar verhinderde de doelpaal een voorsprong. Lierse raakte in de extra tijd plots op voorsprong na handspel van Dijkhuizen. Ook na rust speelden doelpaal en doellijn (?) Patro weer parten waardoor Lierse kon uitlopen. In een alles of niets slotoffensief lukte Sam Bruce enkel nog de aansluitingstreffer. “Dit is balen”, sakkerde Jordan Renson.