REACTIES. Jan Vertonghen na wereldgoal: “Zo’n doelpunten maak ik op training vaker”, Rits: “Ga na tien jaar geen andere speler worden”

Jan Vertonghen: “Zo’n goal maak ik op training vaker”

Er stond een tevreden Jan Vertonghen voor de camera van Eleven: “De technische mensen van Anderlecht leverden heel goed werk deze transferperiode. We hebben een sterke selectie. Jammer dat we het nog niet genoeg tonen in de matchen, maar je ziet het op training. We hebben een goeie mix van jong en oud en dat kan het spel alleen maar ten goede komen.”

“We beginnen sterk aan de match. Daarna werd het misschien door het weer wat slomer. We hadden de match sneller moeten afmaken want het systeem van Westerlo lag ons. Er zat veel meer in. Na de 2-0 worden we nonchalant en slikken we die tegengoal. Gelukkig slepen we de overwinning in de wacht”, was zijn relaas van de wedstrijd.

Zijn knappe goal had maar een slagingskans van zes procent volgens de gespecialiseerde modellen. “Jullie moeten wat meer naar de training komen, dan zien jullie dat ik die vaker maak.” Over de nieuwkomers die meteen in de basis startten: “Dat is omdat ze kwaliteit hebben, simpel.”

Mats Rits: “Ik ga na tien jaar niet ineens een andere speler worden”

“Een verdiende overwinning, we moeten alleen de wedstrijd vroeger doodmaken”, zegt nieuwkomer Mats Rits. “We waren beter en creëerden genoeg kansen. Dan is het jammer om maar met 1-0 de rust in te gaan. Ook in de tweede helft starten we oké. Dan valt die 2-0 en zakken we te diep in waardoor Westerlo de kans kreeg om te voetballen. Dan kom je met een tegendoelpunt altijd onder druk te staan. Dat was vandaag onnodig en moeten we meepakken naar volgende week”, vat Rits de wedstrijd samen. “Ik ben blij dat ik hier ben en hoop hier een mooi hoofdstuk te schrijven.” Ook met de staande ovatie bij zijn wissel was Rits tevreden. “Het is heel fijn dat ze me meteen in de armen sluiten en vertrouwen geven.”

Over zijn rol in het vernieuwde middenveld van Anderlecht: “Het maakt niet uit wie waar speelt, we mogen roteren. We moeten gewoon zien dat de posities ingevuld zijn. Ik ga na tien jaar zeker ook geen andere speler worden. Mijn kwaliteiten blijven hetzelfde.” Na vijf minuten ging Rits meteen doorjagen op de keeper en blokkeerde hij de bal: “Jammer dat die er niet in ging. Dat zijn de mooiste doelpunten. Zo’n dingen zijn belangrijk, zeker in het begin van de wedstrijd. Zo wou ik een signaal geven - ook aan de eigen ploeg - dat Anderlecht thuis speelt en altijd wilt winnen.”

Of hij verwacht had dat Jan Vertonghen nog in staat was zo’n prachtige doelpunten te maken? “Met rechts kan ik nog geloven. Maar zo’n pirouette dat had ik toch niet zien aankomen. Hij zal zeggen dat hij op training vaker zo scoort. Jan is gewoon een hele goede speler, die technisch voldoende onderlegd is.”

Nieuwkomer Alexis Flips: “Vrije rol ligt me wel”

Alexis Flips (23) kende een geslaagd debuut bij Anderlecht. De Franse spelmaker – overgekomen van Reims – toonde zich onmiddellijk met een pre-assist op Leoni na amper dertig seconden. “Ik speel graag in een tijd, ik weet dat ik voldoende techniek heb om dat te doen. Dat eerste balcontact gaf alleszins vertrouwen”, aldus Flips.

De Fransman stond op de positie van Dreyer op rechts, maar week vaak uit naar het centrum. “De coach heeft gezegd dat ik een vrije rol had, en dat ligt me wel. Ook al ben ik hier nog maar een week, ik heb het gevoel dat ik hier al langer ben. Het was niet moeilijk om geïntegreerd te raken in deze ploeg. Toen Anderlecht belde, was ik ook snel overtuigd.”

Flips is alleszins het type speler waarvoor de Anderlecht-fans naar het stadion komen. En die liefde lijkt al wederzijds te zijn. “Het publiek was aanwezig van het begin tot het einde, je voelt hun steun en da’s altijd aangenaam voor een voetballer.”