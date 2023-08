De bewoners van de Heesterweg hadden nooit zoveel last van het water als nu. — © zb

Beringen

In de Heesterweg in Beringen zit maar liefst 8 op de 10 bewoners met een flinke kater na de vernieuwing van de riolering in hun straat. “We wonen hier al ruim een halve eeuw en hadden nog nooit wateroverlast zoals nu”, zegt Fernand, een van de getroffen bewoners.