Strijdbare Red Panthers maatje te klein voor olympisch kampioen Nederland op het EK

Na de ruime 6-0-zege tegen Italië in de eerste groepsmatch trokken de Red Panthers met vertrouwen naar het duel tegen Nederland. Onze noorderburen zijn regerend Europees, wereld- en olympisch kampioen en veruit het sterkste land ter wereld. Maar in de Pro League maakten de Belgische vrouwen het Nederland dit jaar twee keer knap lastig. Twee keer werd nipt (2-0 en 2-1) verloren.

Ook zondagmiddag in Mönchengladbach toonden de talentvolle Red Panthers dat ze het Oranje stilaan knap lastig kunnen maken. Maar net als in de Pro League zat het hem in de details. België deed in het spel geruime tijd niet gek veel onder voor de nummer één van de wereld. Het gaf relatief weinig kansen weg, kreeg enkele goeie mogelijkheden… maar kon niet scoren. Dat deed Nederland wel. Felice Albers trof raak na 26 minuten, vlak voor het einde deed Matla met een ijskoude strafcorner de boeken toe. “Op een perfecte dag - wanneer alles klopt bij ons en Nederland een paar steekjes laat vallen - kunnen we ze aan”, had aanvoerster Michelle Struijk vooraf gezegd. Vandaag was geen perfecte dag.

Als alles goed loopt krijgen de Panthers volgende week zondag een kans op revanche tegen Nederland in de finale. Dan mag het dinsdagavond om 17u niet verliezen van Spanje in de derde en laatste groepsmatch. Enkel de top-twee van de poule gaat door naar de halve finale.