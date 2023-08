Yves Lampaert en co worden in extremis gegrepen, Mads Pedersen is overtuigend de snelste in Bemer Cyclassics

Mads Pedersen heeft de Bemer Cyclassics in Hamburg gewonnen. Lang zag het ernaar uit een van de koplopers het zou halen, maar de Deen van Lidl-Trek ging na in de laatste honderd meter nog over de onfortuinlijke vluchters.

Een groepje met Yves Lampaert, Nils Politt en Brandon McNulty ging er in volle finale vandoor en probeerde een massasprint te ontlopen. Het drietal draaide goed rond en sprokkelde een voorsprong van zo’n 15 seconden bij elkaar. In het peloton waren het de troepen van Mads Pedersen en Dylan Groenewegen die de dienst uitmaakten.

Het peloton had het drietal constant in het vizier, maar het werd nog kantje boordje. Het was uiteindelijk pas in de laatste honderd meter dat een sterke Mads Pedersen over Yves Lampaert en co ging.

Het is voor Pedersen de tweede overwinning op twee dagen tijd, want zaterdag sloeg hij nog een dubbelslag in eigen land. Hij won de afsluitende tijdrit in de Ronde van Denemarken en schreef zo ook het eindklassement op zijn naam. Na afloop reisde hij meteen door naar Hamburg. Begin deze maand werd de krachtpatser in de wegrit op het WK in Glasgow vierde.

Pedersen is op de erelijst in Hamburg de opvolger van de Oostenrijker Marco Haller. Die hield vorig jaar nipt Wout van Aert en Quinten Hermans af. Met Johan Museeuw (2002) staat er nog maar een Belg op het palmares van de Duitse wielerklassieker.