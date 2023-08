Stijn Vreven zegt waar het op staat na nul op zes van KVO: “De eerste 25 minuten waren we dramatisch aan de bal”

“De eerste 25 minuten waren we nergens”, sprak trainer Stijn Vreven. “We voetbalden niet, waren angstig en dramatisch aan de bal. We vonden geen oplossingen, geen openingen en kwamen niet onder de druk uit. Deinze had de wedstrijd toen al kunnen afmaken.”

© BELGA

Na de wissel van Alessandro Albanese (knieblessure, vrees voor meniscus of mediale band, red.) ging Oostende wel iets beter spelen. “Toen pas begonnen we te voetballen. Robbie D’haese, die ik hard nodig heb aan de zijkant, speelde op de tien. Deze slimme speler bracht rust aan de bal. Ook Mo Berte viel goed in. Dat derde kwartier en de tweede helft namen we het over van Deinze en speelden we op de helft van de tegenstander. Het verschil was ongelooflijk groot. Ligt dat aan positiewissels en aan andere spelers in de ploeg? We hadden niet veel uitgespeelde kansen, maar we hadden wel druk. Natuurlijk gaat het ook om efficiëntie en rendement. In het zestienmetergebied hadden we te weinig overtuigingskracht. Op basis van de tweede helft had het resultaat anders kunnen zijn.”

“Thomas Basila kent telkens twee momenten in een match waarin hij die topfocus niet heeft. Daags voor de wedstrijd had ik hem aangeraden te dromen van Schuermans en dat hij hem moest killen. Maar hij liet hem toch zo’n gemakkelijke goal maken” KVO-coach Stijn Vreven

Maar aan de score veranderde na de rust niets meer, waardoor KVO met een nul op zes helemaal onderaan bengelt. “Natuurlijk is dit een gemiste start. Dit is niet goed genoeg”, sprak Vreven, die niet wou zeuren over de nood aan aanwinsten. “Nils Vanneste werkt dag en nacht om spelers te halen. Ik ben geen coach die zal zagen of klagen over de spelers die er niet zijn. Ik werk met de jongens die er wel zijn. We hebben zeventig minuten getoond dat we wel een goede ploeg kunnen zijn.”

Dromen en killen

In de defensie nam Thomas Basila de plaats in van Matej Rodin die onvoldoende fit was. “Thomas Basila heeft een goede match gespeeld, maar we verliezen uiteindelijk wel de wedstrijd door hem. We voetbalden in zone, maar bij die stilstaande fase was hij wel verantwoordelijk voor Schuermans. Dat Schuermans scoort, is heel zuur voor hem en het team. Het is geen verwijt. Als we verliezen, is het ook mijn verantwoordelijkheid. Maar Thomas kent telkens twee momenten in een match waarin hij die topfocus niet heeft. Daags voor de wedstrijd had ik hem aangeraden te dromen van Schuermans en dat hij hem moest killen. Maar hij liet hem toch zo’n gemakkelijke goal maken. Dat is een heel goed leermoment voor hem.”