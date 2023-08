Zwangere Guy entertaint en inspireert op Pukkelpop: “Zonder hiphop hing ik nu aan een knoop”

Het warme weer zorgde voor veel bloot op de wei, maar Zwangere Guy kwam gewoon op met zijn trui aan. Na song één ging de rits open, na song twee vloog de trui weg. De Brusselse rapper was ongelofelijk blij om op Pukkelpop te staan. “Als 15-jarige gast heb ik stevig gefeest hier in de Boiler Room. Dat was toen nog met ‘T Hof Van Commerce en al. Dat ik hier nu als kleine jongen van Brussel op de Main Stage sta, dat is een droom die uitkomt.”

“Ik sta te trillen van de zenuwen”, zei Zwangere Guy. Je zou haast denken dat hij aan het liegen was, want er was geen spatje aarzeling te merken. Een straffe stoot, dat had hij ook op Pukkelpop in petto. Zo rapte Zwangere Guy een nog niet uitgebrachte song a capella. Bewonderenswaardig.

De Brusselaar liet recht in zijn hart kijken wanneer hij het had over zijn zware en pijnlijke jeugd. Wanneer hij rapte over hoe hij zijn verschrikkelijke stiefvader wou vermoorden als kind, voelde je de pijn in zijn stem. Authentiek.

© Karel Hemerijckx

Tijdens het eerste deel van zijn optreden verwerkte Zwangere Guy die jeugdtrauma’s en had hij het over hoe muziek zijn leven gered heeft. “Zonder hiphop hing ik nu al lang aan een knoop”. Vervolgens haalde hij een Genkenaar op het podium die heel veel voor hem betekende. Zwangere Guy ging persoonlijk Gökhan Girginol (bekend van spitsbroers) uit de coulissen trekken. “Deze Genkse motherf*cker heeft mij leren rappen op de pleintjes.” Gökhan werd overmand door emoties en liet de tranen de vrije loop.

Toen vond Zwangere Guy het welletjes geweest met het emotioneel gedoe. “Vanaf nu gaan we hard gaan.” Wie dacht dat de moshpits bij Joost extreem waren, moest zeker eens die bij Zwangere Guy zien. Tijdens ‘Guttergang’ en ‘ZG All day’ vlogen de zweetdruppels over de wei. “T’is precies warm”, aldus Zwangere Guy die ondertussen in blote bast op het podium stond. En ik sta hier zoals een ‘imbeciel’ in mijn jeansbroek.”

Eindigen deed Zwangere Guy met een dansje. “Merci om in Brussel te geloven. Merci om in Belgische hiphop te geloven. Merci om in familie te geloven. Familie boven alles”

© Karel Hemerijckx

© Kris van Exel