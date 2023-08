Dominant Anderlecht bibbert nog in het slot tegen Westerlo, maar wint wel dankzij knappe goal van Jan Vertonghen

Een zonnige zondagmiddag in het Astridpark, ideale omstandigheden voor een derde opeenvolgende Brusselse overwinning zullen de supporters denken. Nieuwkomers Rits en Flips mochten meteen in de basis starten van coach Riemer. En ook Raman mocht nog eens vanaf de start opdraven. (Anderlecht)kinderen van de rekening waren Amuzu, Stroeykens en de geschorste Dreyer. Arnstad haalde de selectie zelfs niet.

Westerlo dat het winnen wat verleerd is- het won slechts één van zijn laatste dertien competitiewedstrijden- kwam gemotiveerd naar het Lotto Park. Vooral oude bekende Lucas Stassin dan. Hij mocht -net zoals ex- Man City talent Mebude- voor het eerst in de basis starten. Sinan Bolat en linksachter Bos waren geblesseerd en ziek, Gillekens en Tagir vervingen hun. Nieuwkomer Chadli nam plaats op de bank.

Een kanonstart

Wat een droomstart. De wedstrijd was nog geen halve minuut oud tot Flips liet zien waarvoor hij gehaald werd. Creativiteit. Met een knappe bal in één tijd stuurde hij Leoni het straatje in. De jongeling zette voor waarna Dolberg aan de eerste baal binnen kon tikken. Ook die andere nieuwkomer Rits had er zin in. In minuut vijf kreeg hij het publiek recht nadat hij door ging jagen op de keeper en de bal blokkeerde. Het was Anderlecht menens in de beginfase, het Park stond meteen in vuur en vlam. De toon voor een kwartier eenrichtingsvoetbal was gezet.

Daarna brachten de Kemphanen wat meer evenwicht in de partij. Weliswaar zonder dat dit Westels gevaar met zich meebracht. Daarvoor waren we afhankelijk van de thuisploeg. Sardella verstuurde een voorzet naar de winkelhaak, Gillekens werd niet verrast. Flips toonde dat hij over de nodige vista beschikt. Een teruglegger plaatste hij van buiten de grote rechthoek naast de verste paal. Nu stond Gillekens wel aan de grond genageld. Maar de grootste kans was voor Benito Raman. Met een slimme, snelle vrije trap loodste Debast hem door de buitenspelval. De vinnige aanvaller plaatste de bal echter naast de kooi.

Flips charmeert

Anderlecht had voetballend het overwicht. Vooral door een sterk middenveld. Dat met Leoni, Diawara en Rits domineerde. De sleutel daarvoor lag echter bij Flips. Verdedigend zakte hij uit naar de rechterflank. Eenmaal in balbezit werd hij de paarse tien en rukte rechtsachter Sardella op. Het gele middenveld pikte hem niet op waardoor de Fransman steevast de vrije man -en dus de oplossing- was. Bovendien deed Flips steeds iets goed met de bal. Ook belangrijk.

In de tweede helft ging Anderlecht -met het publiek erachter- gewoon op zijn elan door. Westerlo kwam er niet aan te pas. Alleen de productiviteit ontbrak. Een kopbal van Vertonghen werd gered, Raman trapte, net zoals Flips tot tweemaal toe, naast. Die laatste had iets te hard gewerkt en moest twintig minuten voor het einde -na een geslaagd debuut- het veld met een kramp in de kuit verlaten. Stroeykens kwam in zijn plaats.

En daar was eindélijk het langverwachte tweede doelpunt. Na een corner draaide Vertonghen als was hij een volleerde spits gezwind weg van zijn rechtstreekse tegenstander. Hij deponeerde de bal met zijn mindere rechter in de verste hoek. De doelwachter had geen verhaal. Een meer dan verdiende 2-0 voorsprong was het gevolg.

Toch nog bibberen

En toch was het nog niet gedaan. Concentratieverlies in de verdediging zorgde nog voor een spannend slot. Na een voorzet van Matsuo plaatste linksachter Jordanov de bal in de verste hoek. Dupé had nog altijd niets moeten pakken en toch moest hij zich omdraaien. Westerlo had bloed geroken. En trok ten aanval. Verder dan een gevaarlijke kopbal van alweer Jordanov en een schot in de handen van Dupé kwamen ze echter niet. Het was eerder Amuzu die het aan de overkant na liet het helemaal af te maken.

Opstelling Anderlecht: Dupé, Sardella, Debast, Vertongen, N’Diaye, Diawara, Rits (Kana 83’), Leoni, Flips (Stroeykens 70’), Dolberg (Vazquez 83’), Raman (Amuzu 61’)

Westerlo: Gillekens, Reynolds, Neustadter, Perdichizzi, Tagir (Jordanov 45 ‘), Mebude (Matsuo (45’), Fixelles (Chadli 67’), Madsen (Goure 87’), Van Den Keybus, Stassin, Frigan (Alcocer 67’)

Doelpunten: 1-0 (Dolberg 1’) 2-0 (Vertonghen 72’) 2-1 (Jordanov 81’)

Gele kaarten: Diawara (45’), Fixelles (52’), Madsen (74’), Jordanov (87’)

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Jonathan Lardot

Toeschouwers: 19.500