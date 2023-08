Dit is het handigste accessoire van de Pukkelpopper: “Er past zelfs een fles wijn in”

Wandel over de festivalweide, en je spot ze overal: de shoulder bags van de Chinese winkelketen Uniqlo. De heuptasjes zijn er in een tiental kleuren, en vallen duidelijk in de smaak bij de festivalganger: “Er past zelfs een wijnfles in!”

Het populairste accessoire op de wei, het kan wel eens de heuptas van Uniqlo zijn. Heel wat festivalgangers brachten zelfs speciaal voor Pukkelpop een bezoekje aan de Chinese modeketen om een exemplaar op de kop te tikken. Zo blijkt uit een rondvraag op de weide. “Voor maar 14,90 kan je een mega handige heuptas scoren”, zegt Pukkelpopper Brecht.

© snvn

Wat vooral opvalt: in dat kleine ding kan je heel wat spullen kwijt. Vriendinnen Claudia en Mare deden de test op de camping. “Er past een wijnfles in. En zelfs vijf biertjes. Ik heb een blikje proberen naar binnen te smokkelen, maar de security aan de ingang heeft zijn werk goed gedaan. Dus heb ik het moeten atten” (lacht).

Ook Louise en co benutten hun heuptasje optimaal. “Een paraplu, een flesje water, een muziekbox, deo, je kan er echt álles in kwijt. Het ideale tasje voor de festivals!”

Mare en Claudia laden hun heuptas graag vol met drankjes. — © snvn

Louise en vriendinnen kochten hun heuptas speciaal voor de festivalzomer. — © snvn

“Toen ik in de Uniqlo stond, dachten we: ‘yes, dit is een échte catch’”, zeggen Lies en Elise. “Op Werchter viel ons al op dat we niet de enige waren die dat vonden. Zijn we nu basic bitches?” (lacht)

Lies en Elise zijn blij met hun ‘catch’ van Uniqlo. — © snvn

Nore, Machteld, Fleur en Estée zijn ook verkocht aan de tas. “Speciaal voor de festivals gescoord.” — © snvn

© snvn

© snvn

© snvn