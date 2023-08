Luc Smets, zanger van The Pebbles, is overleden

Luc Smets, de toetsenist en zanger van de Belgische popgroep The Pebbles, is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij was al een tijd ziek, meldt VRT NWS.

Smets begon zijn carrière als accordeonist, maar belandde eind jaren 60 bij The Pebbles. Hij schreef mee aan hun grootste hit Seven horses in the sky. Ondanks het feit dat dat nummer als één van de beste Belgische popsongs ooit wordt beschouwd - en dat een andere single, Incredible George, in de smaak viel van ex-Beatle George Harrison - bereikte de groep nooit het commerciële succes waar ze op hoopten. Omwille van een hoop interne strubbelingen verliet Smets begin jaren 70 de band.

Nadien speelde hij in verschillende groepen. Met ex-Pebble Marcel De Cauwer richtte hij de groep Shampoo op, nadien zocht hij zijn heil in disco met Dream Express. Tijdens de voorrondes van het Eurovisiesongfestival van 1977 eindigden ze op de zevende plaats in de finale. Beide bands waren echter geen lang leven beschoren.

Nadien was Smets vooral werkzaam als componist. Zo maakte hij de muziek voor reeksen als Tik tak, Musti, Plons de kikker en de Blinker-films naar de boeken van Marc De Bel. Voor Studio 100 verzorgde hij de muzikale arrangementen van producties Zo mooi, zo blond en Bloedbroeders.