Wasbordjes en blokjes: jongeren bevestigen fitnesstrend op Pukkelpop

Alex Eubank - goed voor 2,7 miljoen volgers op Instagram - is het idool van de 18-jarige Nil uit Buggenhout. “Maar ik kom nog niet echt in de buurt”, lacht de tiener, “ik mis nog minstens twintig kilo. Je vindt mij vijf dagen per week terug in de fitness, zo’n twee uur per dag. Ik kreeg de smaak te pakken toen het gedaan was met mijn vriendin en ik andere bezigheden zocht dan altijd maar gaan fuiven. Ik ben bezig met mijn voeding en drink nauwelijks alcohol. Geen Pukkelpoppintjes voor mij.”

Nil — © Karel Hemerijckx

Lenno en Xso -allebei 17 jaar oud - staan sinds begin dit jaar regelmatig in de fitness. “Steeds meer jongens doen regelmatig aan krachttraining. Maar we wisselen af met andere sporten.”

Lenno en Xso — © Karel Hemerijckx

Tieners Nick (16) en Jef (17) gaan bijna elke dag sporten. “Niet enkel fitnessen”, verzekert Jef ons. “We willen geen bodybuilders worden, een atletische look volstaat. We willen er vooral sportief uitzien.”

Nick en Jef — © Boumediene Belbachir

Genkenaar Dries (25) zag er een tijdje geleden nog breder en strakker uit: “Ik ben de voorbije maanden tien kilo aan spiermassa verloren, maar na Pukkelpop pik ik de draad weer op. Pintjes op festivals zijn nu eenmaal verleidelijk.”

Dries — © Boumediene Belbachir

Luc (29) uit Antwerpen breit momenteel een opleiding tot arts aan zijn studies kinesitherapie, en is bijgevolg een kei in de anatomie van het lichaam. “Ik sport een vier à vijftal keer per week en ben in beperkte mate bezig met gezond eten. Pintjes tijdens Pukkelpop laat ik zeker niet.”

Luc — © Karel Hemerijckx

De 18-jarige Joppe sport zo’n vier keer in de week, naar eigen zeggen vooral om te ontspannen. “In het begin van het jaar zit de Basic-Fit altijd stampvol - iedereen heeft dan goed voornemens - maar tegen de zomerperiode heeft meer dan de helft alweer afgehaakt.”