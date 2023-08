Zestien jaar. Zo lang is het geleden dat er nog eens een Belgische halvefinalist was op de 100 meter tijdens een WK atletiek. Rani Rosius trad in Boedapest in de voetsporen van Kim Gevaert, en dat ondanks een scheur in de hamstrings tijdens de voorbereiding. “Nooit gedacht dat ik 11.18 zou lopen”, zei de Limburgse nadat ze net haar persoonlijk record had geslecht.