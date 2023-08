Paars-witte transferhonger nog niet gestild: Delaney (Sevilla) op weg naar Anderlecht

De reconstructie van Anderlecht is volop aan de gang. Tegen Westerlo stonden er al vier nieuwkomers aan de aftrap en zaten er drie op de bank. Toch is paars-wit nog niet uitgeshopt. De Brusselaars zetten vol in op de komst van Thomas Delaney (31). De ervaren Deense middenvelder moet de nieuwe nummer 6 worden, want Mats Rits is gehaald als box-to-box.