Red Lions winnen na spectaculaire comeback tegen Engeland eerste match op het EK

De Red Lions zijn met een 3-5-zege tegen Engeland aan het EK hockey in Mönchengladbach begonnen. De olympisch kampioen ging na een mindere eerste helft met een 1-3-achterstand de kleedkamer in, maar scoorde meteen erna vier goals in tien minuten.

Met nummer vier van de wereld Engeland kregen de Red Lions meteen de taaiste tegenstander uit poule A voor de kiezen. In het fraaie hockeystadion naast het Borussia-Park van Bundesliga-club Mönchengladbach was het puffen geblazen bij 26 graden. Maar de Lions hadden meer last van de uitgekookte Engelsen dan van de hitte. België domineerde, maar liep regelmatig op een aartsgevaarlijke tegenaanval. Bij één van die tegenprikken, na acht minuten, was het raak. Bandurak tikte de bal van dichtbij hoog in doel. William Ghislain, één van de drie Belgische toernooi-debutanten, zorgde er vier minuten later met de verdiende gelijkmaker voor dat de Lions met 1-1 het eerste kwart konden afsluiten.

In het tweede kwart geraakten de Lions even de pedalen kwijt. Specialist Alexander Hendrickx miste een paar strafcorners en aan de overkant toonden de Engelsen zich wel efficiënt op de stilstaande fases. Bandurak jaste op een strafbal zijn tweede van de namiddag voorbij Vanasch en vlak voor de rust sleepte Ward een strafcorner hoog in doel. De Lions met een 3-1-achterstand en veel huiswerk de kleedkamers in.

Daar kwamen ze tien minuten later als bezeten leeuwen opnieuw uit. De Lions hadden amper twee minuten nodig om de bordjes opnieuw gelijk te hangen. Twee goals van Florent Van Aubel. Eentje nadat hij goed gevolgd was na een strafcorner, de tweede achteloos mooi achter de rug. Nog voor het derde kwart voorbij was, was de remonte compleet. Luypaert en Hendrickx zetten alle twee een strafcorner om: 3-5 en Engeland uitgeteld tegen het canvas. In het laatste kwart kwamen de Belgen nooit meer in de problemen.

De Red Lions komen maandagavond (20u30) al opnieuw in actie. Spanje is de tegenstander in de tweede groepswedstrijd. Dat wordt een match om de poulezege want de Spanjaarden versloegen eerder op de namiddag Oostenrijk met 5-0.