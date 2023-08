In TPC Koersel werd het voorlaatste toernooi van de HBVL-Jeugdpadelcup gespeeld.

De zege bij de U13 ging naar Emile Poot en Jarne Sneyers van GT Tessenderlo. Hun derde zege op rij want ze wonnen eerder al in TC Heusden en GT Tessenderlo. Ze zijn nog steeds ongeslagen en ze wonnen al 20 wedstrijden op rij. De tweede plaats was voor Tuur Cremers en Vincent Tiri.