Maak eens muziek met een gameboy

Clouseau haalde zaterdag met gemak de trofee voor waanzinnigste act van de dag binnen op Pukkelpop. Maar die voor retecoolste act? Die ging naar de set van Gameboyz II Men in de E-rena. Niet voor het eerste ging iedereen weer uit de bol in de tent van Hogeschool UCLL.

Nerdy en retecool. Dat zijn de mannen van Gameboyz II Men – een knipoogje naar hiphopgroep Boyz II Men – die zaterdagavond een halfuur lang de E-rena onveilig maakten. Het duo multi-instrumentalisten Micha Volders en Dijf Sanders heeft een gemeenschappelijke passie: gameboys molesteren, en muziek maken met de waanzinnige blieps en noise die uit de knopjes komen. Met elk een spelbakje in de hand en een draaitafel voor zich, gingen ze in het midden van de E-rena staan.

(Lees verder onder de foto’s)

Micha Volders (links) en Dijf Sanders (rechts) vormen samen Gameboyz II Men. — © Maarten De Bouw

© Maarten De Bouw

Rond hen had zich aardig wat volk verzameld dat gefascineerd zat toe te kijken hoe ze als een gek op hun op hol geslagen toestellen zaten te tikken, om vervolgens op de elektronische beats te dansen. Op het scherm kregen die visuele ondersteuning, met dank aan videokunstenaar Jaak De Digitale. Hij haalde inspiratie uit de spellen van Commodore en Nintendo, en liet een AI-beeldgenerator eroverheen gaan. Het resultaat was 8-bit visuals met pixels, waarin onder meer Supermario te herkennen was. Ambiance verzekerd!

(Lees verder onder de foto)

© Maarten De Bouw

De E-rena is een gloednieuw podium dit jaar op Pukkelpop. Daar is er onder meer ruimte voor podcasts, talks, e-sports en e-muziek.