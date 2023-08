Emmy d'Arc toont dat Alken meer te bieden heeft op Pukkelpop dan enkel Cristal

De Alkense trots op Pukkelpop was zondagmiddag even niet dat fris getapt Cristalleke, maar wel zangeres Emmy d’Arc. Al vroeg op de middag trakteerde ze op een gezellig concertje.

Geen muziek die door de boxen gejaagd wordt. Nee, enkel Emmy, samen met haar piano en gitaar. Ine Tiolants uit Alken, ondertussen bekend als Emmy d’Arc, stond voor de eerste (!) keer op een festival, al was dat er absoluut niet aan te merken. De 26-jarige performde alsof ze dit al 20 jaar doet. Soms gevoelig, soms krachtig, maar bovenal ontzettend zuiver.

Voor sommigen was het bij momenten even schrikken hoe hard ze kon uithalen met haar stem. De Lift liep zowaar aardig vol voor haar slotnummers, wat volgde was een applaus dat bijna een minuut aanhield. Emmy kon het amper vatten en besloot het momentje vast te leggen op camera. De start van een mooie festivalcarrière? Wie weet. Samen met producer Jean Blaute werkt ze hard aan haar debuutalbum. Laat maar komen!

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx

© Karel Hemerijckx