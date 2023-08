Arbeider die uit basiliektoren werd geëvacueerd is overleden

De Roemeense arbeider die op dinsdag 8 augustus uit de toren van de Tongerse basiliek geëvacueerd moest worden, is overleden. De 32-jarige man was in elkaar gestuikt door een hartfalen.

De arbeiders die het zagen gebeuren, waren erg aangeslagen. De dertiger werd ter plaatse gereanimeerd. Daarna werd hij via een deurtje in de voorgevel van de belforttoren door de brandweer met de ladderwagen naar beneden gebracht en in een ziekenwagen naar het Jessaziekenhuis in Hasselt overgebracht. Zijn overlevingskansen werden al meteen heel laag ingeschat. De man heeft het uiteindelijk niet gehaald. Donderdag werd zijn stoffelijk overschot gerepatrieerd naar zijn thuisland Roemenië, waar hij dezelfde dag nog is begraven. (diro)