De band wordt groter en groter: Xink zorgt voor nostalgie op Pukkelpop

Iejen, twieje, drei, vier. En vertrokken waren de Kempenaren van Xink. Het vroege uur leek hen duidelijk niet te deren. Op Rock Werchter eerder deze zomer mochten ze rond hetzelfde tijdstip ook al aan de bak. Xink had dus ervaring met een publiek wakkerschudden. Gelukkig, want het was nodig. Een sit-down bracht soelaas.

Xink was blij om in Limburg te zijn. De Kempenaren hebben een sterke band met onze provincie. Drie van de vier bandleden studeerden aan PXL music, gitarist Thomas Valkiers woont in Tessenderlo en heeft een opnamestudio in Herk-de-Stad.

© Karel Hemerijckx

Na een voorzichtige start werd halverwege de set de ‘vriendschapsband’ al naar boven gehaald. Pukkelpop stond in vuur en vlam, en niet enkel door de brandende zon. Na de ‘vriendschapsband’ verwelkomde zanger Jonas Meukens een gast op het podium. En niet zomaar één: Thibault Christiaensen. Hij stak persoonlijk het vuur aan het lont voor de revival van Xink.

De mannen van Xink werken aan nieuwe nummers, maar hebben ondertussen al genoeg herkenbare nummers om het publiek geboeid te houden. ‘Misschien’ was een leuke afsluiter van een aangenaam optreden.

© Karel Hemerijckx