‘The Beast’ Andy Baetens peuzelt tegenstand helemaal op en pakt oppermachtig zijn grootste titel ooit op Australian Darts Open

Niet één, niet twee, maar wel drie klassen te sterk. Zo moet je de prestatie van Andy Baetens Down Under omschrijven. “The Beast” deed zijn bijnaam alle eer aan en verpletterde de tegenstand in Australië.

En dat is niet overdreven. In de halve finale smeerde hij voormalig wereldkampioen Raymond Smith een 8-0-pandoering aan en ook in de finale stond er geen maat op The Beast. Huidig WDF-wereldkampioen Neil Duff kon amper 2 legs winnen tegenover 10 van Baetens. In zijn laatste drie wedstrijden verloor hij zelfs amper drie legs.

Fantastisch seizoen voor The Beast

De Belg voegt zo een veertiende WDF-titel toe aan zijn palmares. Voor Baetens is het al zijn vijfde WDF-rankingtitel van het seizoen. Eerder dit jaar was hij al de beste op de Croatian Open, Croatian Masters, Denmark Masters en Denmark Open. Ook op PDC-niveau deed hij het dit jaar al uitstekend. In mei was hij in Wieze zelfs de beste Belg. Hij werd pas in de derde ronde uitgeschakeld door topper Luke Humphries, die daar wel een deciding leg voor nodig had.

Hij verstevigt daarmee ook zijn leidersplaats op de WDF ranking, de tegenhanger van de PDC, de bond waarin onder meer Kim Huybrechts, Dimitri van den Bergh en Mike De Decker actief zijn. Mooie bonus voor Baetens: door zijn titel is hij ook zeker van een plekje op de WDF-wereldkampioenschap.