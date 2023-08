Financieel journalist Ludwig Verduyn duikt in de cijfers: welke Belgische families zitten op het grootste vermogen? Vandaag in deel 5: een familie die in alle discretie een kalkimperium uitbouwde, maar daarbij ook eens tegen de schenen van een trappistenbrouwerij schopte. En een kunststofreus die een pad uitstippelt om wereldleider in zijn sector te worden.