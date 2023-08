WK ATLETIEK. Fantastische Alexander Doom duikt onder 45 seconden op 400m én heeft olympisch ticket beet: “Wow! Een magische grens doorbroken”

De Belgische mannen hebben het uitstekend gedaan in de reeksen van de 400 meter zondagochtend. Dylan Borlée mocht met de zesde beste verliezende tijd door, maar Alexander Doom zette de vijftiende chrono van alle deelnemers neer in een tijd onder de 45 seconden. Ze mogen beide naar de halve finales.

We moeten al teruggaan naar de hoogdagen van de tweelingbroers Kevin en Jonathan Borlée willen we nog een Belg vinden die op de 400 meter onder de 45 seconden loopt, maar in Boedapest heeft ook Alexander Doom dit kunststukje verwezenlijkt. “Dat doet enorm veel deugd. Wow. Voor iedere 400m loper is die 45 seconden een magische grens om te doorbreken. Ik sta nu naast de Borlées op de ranglijst. Dat voelt erg goed”, vertelde hij na afloop voor de microfoon van Sporza.

Frisse benen

“Mijn laatste wedstrijd in Bern was eigenlijk niet echt goed, dus ik moest de knop mentaal omdraaien. We wisten dat we fris zaten en dat heeft geloond”, verwijst Doom naar de gecontesteerde beslissing van de mannelijke toppers om de gemengde aflossing (België werd vijfde in de finale red.) op zaterdag te skippen om vol te focussen op de individuele afstand.

“Ik ben echt super tevreden, zeker omdat ik daarmee de limiet voor Parijs binnen heb.” Alexander Doom heeft zijn ticket voor de Olympische Spelen volgend jaar inderdaad beet. En toch ziet hij nog verbeterpuntjes: “Ik heb geprobeerd sneller te starten want dat is meestal mijn zwak punt. Deze keer had ik een goed ritme gevonden. Alles viel in zijn plooi.”