Van schlemiel naar held, Kenneth Schuermans schiet Deinze naar de zege tegen KV Oostende: “Die kritiek na Patro? Tja, dat hoort erbij”

SK Deinze creëerde voor rust een handvol goede kansen via Guillaume De Schryver, Teo Quintero, Jellert Van Landschoot en Sven Braken. Alleen verzuimden ze allemaal om te scoren. Aan de overzijde sloeg doelman Nacho Miras een vrije trap van Robbie D’haese uit de kruising. Vier minuten na de rust viel de beslissing. Kenneth Schuermans scoorde op een vrije trap van Gaëtan Hendrickx. Oostende kwam in het laatste halfuur nog sterk opzetten, maar toonde zich onmondig in de zone van de waarheid. SK Deinze plooide fors terug, maar kwam vanuit de omschakeling nog dicht bij de 2-0. De ingevallen Lennart Mertens had moeten scoren op een assist van Van Landschoot, maar raakte niet voorbij doelman Liam Bossin.

© Marc Van Hecke

“Ons doelpunt kwam er na een ingestudeerd nummertje”, sprak Schuermans. “We wisten dat er op stilstaande fasen veel ruimte en mogelijkheden in de tweede zone lagen, zowel op vrije trappen als op hoekschoppen. Daar hebben we goed van gebruik weten te maken. Eigenlijk had de wedstrijd voor rust al gespeeld kunnen zijn. We hadden zomaar met een 2-0-voorsprong de kleedkamers kunnen induiken, daar was niks op aan te merken geweest. We klommen vroeg in de tweede helft op voorsprong, waarna KV Oostende meer risico’s ging nemen en beter in de wedstrijd kwam. Wij plooiden onbewust terug en hadden het moeilijk om de flanken dicht te houden. Dat was de reden om in de slotfase Denis Prychynenko in te brengen, die mee kwam helpen verdedigen. We gaven weinig kansen weg, maar één ongelukkige fase in ons strafschopgebied zou voldoende geweest zijn om onze avond te verknallen.”

“Ik was tegen Patro bij twee fasen niet scherp genoeg, waardoor de Limburgers te gemakkelijk konden scoren. Dat had niet mogen gebeuren” Kenneth Schuermans

Schuermans had vorige week tegen Patro Eisden Maasmechelen een ongelukkige openingsmatch gekend. Bij beide Limburgse doelpunten ging hij niet vrijuit. Met zijn winning goal tegen Oostende heeft hij dat nu dus al meteen rechtgezet. “Ik heb met de coach een eerlijk gesprek gehad na die match van vorige week. Hij was duidelijk in zijn analyse. Ik was bij twee fasen niet scherp genoeg, waardoor Patro te gemakkelijk kon scoren. Dat had niet mogen gebeuren. Het is geen excuus, maar het was tegen Patro wel een rare wedstrijd. De promovendus scoorde driemaal uit evenveel kansen. Ik heb nooit zo weinig moeten verdedigen, maar toch trokken we aan het kortste eind. Dat maakte die nederlaag extra zuur. Dat ik dan meteen veel kritiek? Tja, dat hoort bij het voetbal. Ik ben blij dat ik op deze positieve manier heb gereageerd. Het was belangrijk dat we tegen KV Oostende wonnen. Nu moeten we alleen nog zien dat we efficiënter worden. We hebben nog te veel kansen nodig om te scoren. In heel wat wedstrijden zullen we geen drie of vier grote kansen krijgen. We moeten onszelf nog meer belonen.”