WK ATLETIEK. Noor Vidts rukt na verspringen op naar vierde plek in zevenkamp, geblesseerde topfavoriete Anna Hall verliest leidersplaats

Vidts, met een persoonlijk record van 6m40, kwam bij haar tweede poging tot 6m35. Dat bleek haar beste prestatie, waarmee ze op de tweede plaats eindigde in dit onderdeel (959 punten). De Britse Katarina Johnson-Thompson won het verspringen autoritair met een sprong van 6m54.

In de tussenstand schuift Vidts op van de zesde naar vierde plaats, met een totaal van 4.792 punten. Johnson-Thompson komt aan de leiding met 4.925 punten, voor het Amerikaanse toptalent Anna Hall (4.906 punten) die naar de tweede plaats zakt. De Amerikaanse Chari Hawkins (4.799 punten) maakt voor Vidts het podium vol.

De Britse neemt de leiding over na het verspringen. — © REUTERS

Speerwerpen en 800 meter

De 27-jarige Vidts startte haar zevenkamp zaterdag met een vijfde plaats op de 100 meter horden in 13.33 (1.075 punten). Vervolgens eindigde ze met 1m80 als zevende in het hoogspringen (978 punten) en met 14m40 als vijfde in het kogelstoten (821 punten). Ze sloot haar eerste wedstrijddag af met een zevende plaats, in 24.23, op de 200 meter (959 punten). Later zondag volgen nog het speerwerpen (12 uur) en de afsluitende 800 meter (18 uur).

Op het vorige WK, vorig jaar in het Amerikaanse Eugene, eindigde Vidts als vijfde. Nafi Thiam ging toen met het goud aan de haal, maar zij is er niet bij in Boedapest. De tweevoudig olympisch kampioene op de zevenkamp moest passen door een aanslepende achillespeesblessure.