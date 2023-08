Oud ijzer? Da’s dan 1.722.000 euro! Ferrari-wrak gaat voor enorm bedrag onder de hamer

Het was een van de opmerkelijkste stukken op de jaarlijkse autoveiling tijdens de Monterey Car Week op het Californische schiereiland Monterey: voor de leek een compleet verhakkelde roestbak, voor de kenners het chassis van een Ferrari 500 Mondial Spider uit 1954. En dan nog niet de eerste de beste: de legendarische auto-ontwerper Battista ‘Pinin’ Farina bouwde er slechts 13 van, en volgens het chassisnummer is dit het tweede exemplaar van de beperkte serie.

© Darin Schnabel ©2023 Courtesy of RM Sotheby’s

Volgens veilinghuis RM Sotheby’s legde Scuderia Ferrari-piloot Franco Cortese met deze sportwagen de basis van het latere succesverhaal van het merk. Na een Italiaanse carrière, met deelnames aan de befaamde Mille Miglia en de Imola Grand Prix, verhuisde de sportwagen naar Amerika, waar hij halfweg de jaren 60 tijdens een zoveelste race crashte en tot schroot werd herleid. Sindsdien stond het gewezen raspaardje in een hangar stof te vangen.

De veilingmeester had de waarde van het wrak op 1,1 miljoen dollar geraamd, maar uiteindelijk bood een anonieme fan er 1,875 miljoen dollar voor. Of de koper de wagen ook daadwerkelijk zal restaureren, is niet bekend. Volgens sommigen was het de nieuwe eigenaar enkel om het chassisnummer te doen: dat plakje én een bom geld moet Ferrari overtuigen om een nagelnieuwe 500 Mondial Spider te bouwen. “Se non è vero, è ben trovato”, zouden ze in Ferrari’s thuisbasis Maranello zeggen.