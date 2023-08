SK Beveren, dat bijna heel de match met man minder speelt, knokt zich naar verdiend gelijkspel: “Getoond waar we voor staan”

Een puntje op karakter. SK Beveren sleepte in de eerste thuismatch van het seizoen een punt uit de brand tegen Seraing nadat het 85 minuten met een mannetje minder had moeten spelen na rood voor doelman Beau Reus. Het ambitieuze Beveren blijft zo achter met een één op zes. “Iets wat we absoluut hadden willen vermijden, zeker na vorig seizoen”, zucht trainer Wim De Decker, die ondanks het puntenverlies wel tevreden was over de prestatie van zijn ploeg.

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar het eerste puntje van het seizoen is binnen voor SK Beveren. De vicekampioen van vorig jaar kwam thuis niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen degradant Seraing, al voelde dat in het Beverse kamp eerder aan als een gewonnen punt dan als twee verloren punten. Geel-blauw speelde namelijk 85 minuten met een mannetje minder. Doelman Beau Reus haalde spits Soumah-Abbah onderuit, het was een ongelukkige maar terechte rode kaart. Beveren was even van slag. “Er zitten nog te veel foutjes in ons spel”, sprak trainer Wim De Decker. “Sommige jongens zitten nog niet op hetzelfde niveau van vorig seizoen. En we zitten nu eenmaal in een periode waarin die foutjes afgestraft worden.”

© EWT

Seraing buitte het numerieke overwicht uit en eiste het balbezit nadrukkelijk op. Na een kleine twintig minuten werd de opdracht van de Wase club nog wat moeilijker. De infiltrerende Guillaume kwam goed voor Verstraete en werkte een voorzet netjes voorbij de ingevallen doelman Deman, die geen schijn van kans had. Toch herstelde de thuisploeg voor rust het evenwicht, evenwel zonder gevaarlijk te zijn. Verder dan een afgeweken schot van Ismaheel kwam geel-blauw voor de pauze niet meer. Seraing kwam op slag van rust nog goed weg toen Raillot slechts geel kreeg, nadat hij Verstraete onderuit trapte.

Onder het toeziend oog van een delegatie van de Amerikaanse investeringsgroep domineerde Beveren de tweede helft. In die mate zelfs dat wij ons soms afvroegen welke ploeg er met een mannetje minder speelde. Op karakter en met veel strijdlust knokte geel-blauw zich weer in de wedstrijd en Bryan Goncalves knikte de verdiende gelijkmaker tegen de touwen. De Freethiel ontplofte. De Decker: “Op basis van de tweede helft verdienen we eigenlijk drie punten, zonder dat we veel uitgespeelde kansen gecreëerd hebben. Ik had het gevoel dat we er nog over zouden gaan. Ik weet niet hoe ik dit nu moet aanvoelen: als één gewonnen punt of als twee verloren. Ik kan mijn spelers echter niets verwijten. Seraing had geen antwoord op wat we brachten. De 2-1 hing meer in de lucht dan de 1-2. We hebben 85 minuten laten zien waar Beveren voor staat.”

Frustrerend avondje

Beveren had meer verwacht, dus werd het een frustrerend avondje. Ook voor De Decker. Mede in de hand gewerkt door scheidsrechter Théophile Diskeuve, die bij momenten uitblonk in inconsistentie. “Als trainer heb ik nog niet veel kaarten gepakt, vandaag wel eentje. Wellicht terecht. Al was het ook deels om het vuur er wat in te krijgen. Kijk, ik wil een jonge scheidsrechter hier niet afschieten, maar hij liep op bepaalde momenten wat verloren. Daar zou hij beter moeten bijgestaan worden.”

© BELGA

Hoe dan ook, het ambitieuze Beveren blijft achter met amper één op zes. Van een geslaagde start kunnen we ook dit jaar niet spreken. “Heel jammer”, zucht De Decker. “Dit wilden we absoluut vermijden, zeker na vorig seizoen. We hebben ons huiswerk gemaakt, de balans maken we intern op. Al staan we er beter voor dan vorig seizoen, en toen zijn we nog op de tweede plaats geëindigd.”