Het moment waarop het dagelijks leven in Tsjernihiv verscheurd werd: vrouw poseert voor foto, achter haar slaat raket in

Dit is het moment waarop de raket inslaat die het dagelijkse leven in de Oekraïense stad Tsjernihiv verscheurt. De Russische raket slaat in op het stadscentrum, tijdens een religieuze feestdag. Heel wat gezinnen genieten van hun vrije dag - tot het noodlot toeslaat. Op de beelden is te zien hoe een vrouw nietsvermoedend poseert voor een foto. Achter haar slaat de raket in op een gebouw en de video wordt abrupt gestopt.