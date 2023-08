Zwaarste brand in 40 jaar: al 8.400 hectare natuur getroffen door bosbranden op Tenerife

Volgens de autoriteiten moesten vanwege de branden in het noorden en noordoosten van het eiland al meer dan 12.000 mensen geëvacueerd worden. Ze baseren zich voor die schatting op de inwoneraantallen van de elf getroffen gemeenten. Zaterdag was nog sprake van ongeveer 26.000 geëvacueerden, maar dat aantal is dus duidelijk naar beneden bijgesteld. Er zijn voorlopig geen meldingen van gewonden of verwoeste huizen.

De oorzaak van de brand die dinsdagavond uitbrak in de buurt van de gemeente Arafo, is nog altijd niet duidelijk. De vlammen werden in de nacht van zaterdag op zondag volgens de Canarische nooddiensten bestreden door meer dan 340 hulpverleners. Zondag zullen opnieuw blusvliegtuigen en helikopters worden ingezet. Hun aantal wordt verhoogd van 19 naar 23.

Volgens Clavijo gaat het wellicht om de ernstigste brand op Tenerife in 40 jaar. De bluswerken worden bemoeilijkt door het lastige terrein, de ongunstige weersomstandigheden en de sterke rookontwikkeling. De toeristische gebieden op het eiland blijven voorlopig buiten schot.

© AFP

© REUTERS