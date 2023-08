Zeven gewonden bij frontale botsing in Vechmaal

Op het kruispunt van de Vechmaallaan, de Sint-Martinusstraat en de Brugstraat in Vechmaal (Heers) is zaterdagavond een frontale botsing gebeurd. Liefst zeven personen raakten gewond, waaronder zes Bulgaarse seizoensarbeiders.

Rond 18.30 uur kwam het tot een frontale aanrijding tussen de bestelwagen met Bulgaren en een auto. De bestuurder van de camionette verloor de controle over het stuur en crashte daarna tegen twee huisgevels. In de bestelwagen mogen maximaal negen personen zitten, maar zaterdagavond zaten er twaalf Bulgaren in. Zes van hen raakten gewond, net als de bestuurder van de auto. Naast de politie Kanton Borgloon kwamen ook twee ambulances en een mug-arts ter plaatse. Alle slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht voor een medische controle. De voertuigen werden getakeld.