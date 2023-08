WK ATLETIEK. Milanov zwaar teleurgesteld na onverwachte uitschakeling: “Heel het seizoen minstens 64 meter gegooid en nu dit...”

De enige Belg in de werpdiscipline kwam niet verder dan 63m00, terwijl voor een finaleplaats was 63m79 nodig. Hij eindigde zo pas 19de en enkel de top 12 ging door. Een stevige teleurstelling, want dit seizoen ging het heel wat beter voor Milanov. Hij gooide keer op keer boven de 64 meter en met een persoonlijk record van 67m26 had die kwalificatie-afstand geen probleem mogen vormen.

“De werpcirkel is hier erg snel. Er is niets mis mee, maar hij is wel heel snel en het lukte me niet me daaraan aan te passen. Bij mijn derde poging (een nulworp) ging het helemaal de mist in. Wellicht mist ik ook wat competitieritme op het hoogste niveau. Ik heb dit jaar maar twee silver meetings gedaan. Dit is alleszins een grote teleurstelling.”