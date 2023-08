Nieuwe topclash om van te smullen: Wimbledonfinalisten Carlos Alcaraz en Novak Djokovic kruisen degens in finale ATP Cincinnati

LEES OOK. Druk speelschema kost Elise Mertens en Storm Hunter de kop in halve finales WTA Cincinnati

Alcaraz had zaterdag in zijn halve finale de handen vol met de Pool Hubert Hurkacz (ATP-20). De nummer een van de wereld verloor de eerste set en had bij 4-5 een matchpunt te redden, maar zette na 2 uur en 18 minuten dan toch de 2-6, 7-6 (7/4), 6-3 op het bord. Djokovic rekende in twee lange sets af met de Duitser Alexander Zverev (ATP-17): 7-5 (7/5) en 7-5 in 2 uur en 4 minuten.

Revanche voor Wimbledon

In zijn zestiende ATP-finale gaat Alcaraz voor een dertiende titel, de zevende al dit seizoen. Eerder dit jaar won hij in Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona, Madrid, Queen’s en Wimbledon. Djokovic won dit jaar in Adelaide, en bracht met het Australian Open en Roland-Garros een 22e en 23e Grand Slam op zijn palmares, waarop in totaal 94 titels prijken. In Cincinnati staat zijn naam al twee keer op de erelijst. Hij won het hardcourttoernooi in Ohio in 2018 en 2020. Voordien was hij er vijf keer verliezend finalist, drie keer tegen Roger Federer en twee keer tegen Andy Murray.

Novak Djokovic. — © Getty Images via AFP

Drie keer eerder stonden Alcaraz en Djokovic tegenover elkaar. Alcaraz won vorig jaar in de halve finales van het graveltoernooi in Madrid met 6-7 (5/7), 7-5 en 7-6 (7/5) en dit jaar in de Wmbledonfinale met 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6 en 6-4. Op Roland-Garros hield Djokovic hem met 6-3, 5-7, 6-1 en 6-1 uit de finale.