Pure waanzin: Lionel Messi maakt opnieuw een wereldgoal en pakt na strafschoppenthriller eerste prijs bij Inter Miami

Het is nog steeds wachten op de eerste wedstrijd van Lionel Messi voor Inter Miami zonder doelpunt van de kleine Argentijn. In al zijn wedstrijden in de Leagues Cup, een zomertoernooi tussen teams van de Mexicaanse en Amerikaanse competitie, trof De Vlo al raak. Ook vannacht scoorde hij opnieuw, en het was opnieuw een schitterende treffer.

Inter Miami gaf zijn 1-0 voorsprong nog weg, al had Lionel Messi ook nog de winnende treffer aan de voet: helaas voor de Argentijn spatte zijn schot twintig minuten voor tijd uiteen op de paal.

We kregen dus penalty’s, en in die strafschoppenserie werd het maar liefst 10-9 voor de club van David Beckham. Een ware thriller dus, maar de eerste prijs voor Lionel Messi bij Inter Miami is alleszins een feit. En het hoeft niet te verbazen: Messi werd gekroond tot speler van het toernooi en sloot de Leagues Cup ook af als topschutter met tien goals in zeven wedstrijden.