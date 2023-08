1 op de 3 ouders ongerust over schoolfacturen

Wanneer straks het nieuwe schooljaar start, brengt dit voor veel ouders ook financiële zorgen mee. Uit een digitale bevraging van de ouderkoepel van het vrij onderwijs VCOV blijkt dat 1 op de 3 ouders ongerust is over de schoolfacturen, schrijft De Zondag.

“9,6 procent van de ondervraagden zegt moeite te hebben om de schoolrekening vlot te kunnen betalen, 33 procent geeft aan ongerust te zijn over de schoolrekeningen voor het komende schooljaar, zegt directeur Kim Bogaerts van VCOV. “Ouders met kinderen in het secundair onderwijs maken zich meer zorgen dan zij die enkel kinderen hebben in het basisonderwijs”, aldus nog Bogaerts, die eraan toevoegt dat het werkelijke aantal ouders dat ongerust is over de schoolrekening wellicht nog veel hoger ligt.

Bovendien geeft 63 procent aan dat de schoolkosten het voorbije schooljaar gestegen zijn. “In het basisonderwijs vielen vooral de kosten voor uitstappen, toezicht, drank en eten, en zwemmen hoger uit. In het secundair onderwijs stegen naast de kosten voor schooluitstappen ook de uitgaven voor schoolboeken, kopieën en allerhande verplicht materiaal.”