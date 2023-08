“Pukkelpop je t’aime”: Angèle sluit dag 3 van Pukkelpop af met een vleugje vaderlandsliefde

Een speciaal moment dus. Tien jaar geleden kwam Angèle met enkele vriendinnen voor het eerst naar Pukkelpop. Nu, tien jaar later, stond zij als headliner op de Main Stage, en de vriendinnen van weleer moedigden haar aan vanop de eerste rij. De Belgische zangeres genoot ervan met volle teugen.

Angèle kwam beeldig voor de dag: wit topje, roze mouwtjes. Voor het laatste halfuur ruilde ze dat zelfs nog in voor een zilver glitterend topje. In tegenstelling tot haar voorganger Anne-Marie deed Angèle wel meer dan alleen goed zingen. Mooi om te zien hoe ze al zingend gladjes mee kon surfen in de choreografie van haar dansers.

© Boumediene Belbachir

Het optreden kwam stilletjes aan op gang, aanvankelijk wat aarzelend maar eens op stoom was er geen houden meer aan. Pukkelpop genoot van hits als ‘Balance ton quoi’, ‘Tout oublier’ en ‘Fever’. Al was het jammer dat de minder bekende nummers een beetje lauw onthaald werden. Hier en daar sloegen groepjes aan het praten, sommigen trokken weg richting Boiler of Dance Hall.

Wanneer Angèle het publiek toesprak, schakelde ze als een sneltrein tussen Frans, Nederlands en Engels. Al was dat voor veel Pukkelpoppers niet altijd even duidelijk. Wel duidelijk: Angèle amuseerde haar en kreeg er maar geen genoeg van. Drie keer kondigde ze een song aan als haar laatste van de avond. Derde keer, goeie keer. ‘Bruxelles je t’aime. Pukkelpop je t’aime.’

© Boumediene Belbachir