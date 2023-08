Dit was dag drie van Pukkelpop: Acid vuurt de weide aan, ISE zorgt voor primeur en Clouseau schrijft geschiedenis

Tarkastaja is een schot in de roos

Mysterie alom, maar de opzet van Pukkelpop is geslaagd. De grote Marquee zat afgeladen vol voor een onbekend Fins duo. Toen de maskers afvielen, ging het dak er helemaal af. Clouseau zorgde voor een waanzinnige show. Broers Koen en Kris Wauters hebben er met volle teugen van genoten: “Magisch was het. Ik had het niet beter kunnen dromen. Ik hoop dat mensen binnen vijf jaar nog vertellen dat ze hier bij waren.”

Tom Odell kan publiek niet helemaal bekoren

Dat ‘Another love’ van Tom Odell al zeker een jaar trending is op Tiktok, heeft zeker meegespeeld bij zijn programmatie op Pukkelpop. De song is ontzettend populair bij jongeren en zorgde eind vorig jaar voor een prachtig meezingmoment op de Warmste Week in Hasselt.

40 minuten wachten op een leuk meezingmomentje.

Pukkelpop krijgt maar niet genoeg van Joost. — © Karel Hemerijckx

Een uurtje je leven in de strijd gooien met Joost

Gescheurde trommelvliezen en gekneusde knieën, dat is het pijnlijke verdict na een uurtje Joost op de Main Stage. Voor de derde keer op rij stond het Nederlandse fenomeen op de Main Stage in Kiewit, en ook deze keer is het moeilijk te vatten wat we net meegemaakt hebben. Ook Acid kroop weer op het podium om het publiek nog wat extra op te zwepen.

© Karel Hemerijckx

Het leven zoals het is… in de moshpit

Heb je altijd al willen weten hoe een moshpit er vanbinnen uitziet, maar durfde je je er nooit aan wagen? Het optreden van Joost was de uitgelezen kans om onze reporter er eens in te smijten.

Wat. Een. Stem! 17-jarige ISE uit Bree verbluft virtueel en nog veel meer in het echt

Amper 17 jaar, maar ISE Smeets uit Bree kreeg feilloos de handen op elkaar in de E-Rena. De eerste winnares van de wedstrijd in de virtuele festivalomgeving Roblox verbaasde virtueel en al helemaal in het echt. “Dit smaakt naar meer”, aldus de bezitster van een fenomenale klankkast.

© Sven Dillen

Limp Bizkit krijgt de weide goed vol, maar het werd een concert zonder vaart

© Karel Hemerijckx

We hadden een droom de dag voordat Limp Bizkit speelde op Pukkelpop. Met name dat Fred Durst grappig was geworden. Helaas. Nog altijd dezelfde flauwe truut als vroeger. En zijn outfit deed pijn aan de ogen.

Anne-Marie vuurt de ene na de andere hit af

© Sven Dillen

Net als Billie Eilish vierde Anne-Marie haar rentree op Pukkelpop na één jaar afwezigheid. Haar show had niet gek veel om het lijf, maar alle hits werden massaal met de glimlach meegezongen.