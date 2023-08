VIDEO. Beter wordt een voorstelling niet: Dries Mertens juicht nieuwe ploegmaat Hakim Ziyech toe… in knotsgekke spionkop

Galatasaray boekte zaterdag een 2-0 overwinning tegen Trabzonspor, met dank aan twee doelpunten van Mauro Icardi. Dries Mertens deed 82 minuten mee en ging samen met zijn ploegmaats na afloop de supporters groeten toen ze plots Hakim Ziyech in de spionkop zagen zitten. De Marokkaan werd eerder op de avond aangekondigd als nieuwe speler - op huurbasis van Chelsea - en leefde zich volledig uit in een bomvol Rams Park in Istanbul. Tot jolijt van Mertens (nummer 10) en co.