Op wandel met een sekspop: studenten praten met Pukkelpoppers over ongepast gedrag

“We care a lot’ is de splinternieuwe zone rond welzijn en veiligheid van festivalgangers op de pukkelpopweide, tussen de Dance Hall en de Booth. Vrijwilligers beantwoorden er vragen over grensoverschrijdend gedrag, alcohol- en druggebruik, maar ook over gehoorschade en veilig vrijen. Naast het fysieke punt lopen er vier mobiele teams met studenten rond op de weide, uitgedost met een sekspop en het losse roer van een schip.

Onder hen ook Li Anwong (24), zelf nog niet zo lang geleden slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens het uitgaan. “Het feit dat ik toen met veel zorg werd bijgestaan door het Zorgcentrum na Seksueel Geweld heeft mij achteraf ontzettend goed geholpen”, zegt de studente HR-support. “Omdat ik graag iets wil terugdoen zet ik mij met veel plezier in als vrijwilliger voor ‘We care a lot’ op Pukkelpop. Samen met een andere student spreek ik festivalgangers op een ludieke manier aan met een sekspop. Dat leidt dan tot allerhande conversaties over ongewenste aanrakingen of seksuele handelingen. Veel mensen geven aan al een oogje in het zeil te houden als het aankomt op ongepast gedrag. Maar veel jongens en meisjes weten niet hoe ze in zo een situatie gepast moeten reageren.”

Twee docenten en vrijwilligers van Hogeschool UCLL

Aan het roer

“Ik spreek mensen aan met de vraag of ze een van de quotes willen kiezen die op mijn roer geschreven staan te kiezen”, vervolgt student orthopedagogie Sam De Mesmaeker (22), die zich over de weide beweegt met een stuurwiel in de hand. “‘Ik hou het roer in handen’ of ‘ik ben het stuur even kwijt’ bijvoorbeeld. Dat leidde onder meer tot een conversatie waarin een jongeman aangaf het stuur ooit even kwijt te zijn geweest toen hij getuige was van ongepast gedrag. Hij zei dat hij zich nog altijd schaamde omdat hij destijds niet ingreep. In een dergelijke situatie zou je kunnen doen alsof je het slachtoffer kent: ‘hallo daar, dat is lang geleden! Hoe gaat het met jou?’ Of je kan de dader afleiden door iets te laten vallen en zo zijn aandacht te trekken.”

Tiental oproepen

Pukkelpoppers die zich onveilig voelen kunnen trouwens ook net als vorig jaar het noodnummer 011 88 180 opellen. Nieuw is dat daar dit jaar ook een WhatsApp-account aan wordt gekoppeld, zodat het noodnummer ook bereikbaar is door middel van tekstberichten. Als kers op de taart is er ook de safety-button in de PKP-app. “Elke oproep die we krijgen, is er een te veel”, zegt Liesbeth Paulissen, coördinator van Zorgcentrum na Seksueel Geweld Limburg. “We hebben er voorlopig een tiental gehad, maar kunnen niet over de inhoud communiceren. Ons centrum bestaat nog maar een half jaar en het is de eerste keer dat we aanwezig zijn op Pukkelpop. Ook met een fysiek standje trouwens, hier in de ‘We care a lot’-zone. We worden regelmatig aangesproken, vooral door mensen die eerdere ervaringen met ons willen delen.”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke - die de ‘We care a lot’-zone zaterdag bezocht - is onder de indruk van de professionaliteit en de aanpak van alles dat op Pukkelpop met veiligheid en gezondheid te maken heeft: “Niet alleen als politicus, maar ook als vader en grootvader. Je wil natuurlijk dat je kinderen zich op een festival gewoon kunnen amuseren en zorgeloos zijn. In een grootschalig gebeuren zoals een festival vergt dat een organisatie die garantie en hulp kan bieden wanneer nodig. Met ‘We care a lot”, staat die organisatie hier helemaal op punt.”